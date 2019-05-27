МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление индивидуального предпринимателя Максима Ломоносова о банкротстве ООО "Панорама Тур", основного юрлица туроператора "Натали Турс", и ввел в отношении должника начальную процедуру банкротства – наблюдение.

Как следует из опубликованного определения суда, задолженность перед Ломоносовым в размере более 679 тысяч рублей, подтвержденная решением Железнодорожного районного суда Пензы, включена в реестр требований кредиторов "Панорамы тур". Суд утвердил временным управляющим Елену Данилкину. Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на 22 ноября.

Столичный арбитраж в феврале по заявлению московского ООО "НИКС" ввел наблюдение в отношении ООО "Агентство путешествий "Натали", еще одной структуры "Натали Турс". В том деле задолженность перед заявителем составляет более 500 тысяч рублей.

Туроператор был представлен на рынке четырьмя юрлицами — ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "Натали", ООО "Туроператор "Натали Турс" и ООО "Центр туризма "Согласие". Первые три в сентябре приказом Ростуризма были исключены из федерального реестра туроператоров. Гражданская ответственность "Натали Турс" застрахована в "Ингосстрахе". Размер финобеспечения в договорах страхования ООО "Панорама Тур" и ООО "Агентство путешествий "Натали" — 50 миллионов рублей, в договоре страхования ООО Туроператор "Натали Турс" — 500 тысяч рублей, сообщал ранее страховщик.

"Панорама Тур" с 30 июня 2018 года прекратила чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион, а 4 июля объявила об аннулировании всех туров по 30 сентября. Компании за несколько недель до этого стало не хватать денег для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу. Генпрокуратура РФ в октябре заявила, что полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве должностных лиц "Натали Турс".