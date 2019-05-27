МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Экс-глава Ozon Дэнни Перекальски в середине июня станет генеральным директором компании "Утконос", говорится в сообщении "Севергрупп".

"В то время как розничная торговля становится одной из ключевых сфер деятельности компаний "Севергрупп", для нас особенно важно усилить команду лучшими экспертами в этой области. Дэнни Перекальски — известный профессионал на рынке ритейла и онлайн-продаж, обладающий большим и успешным опытом управления и трансформации бизнеса. В новой роли перед ним стоит ряд важных задач по развитию "Утконоса" — ему предстоит проделать серьезную работу по повышению эффективности и уровня сервиса для клиентов компании", — прокомментировал генеральный директор "Севергрупп" Алексей Мордашов.

С 2014 года Перекальски работал в Ozon Group, владеющей интернет-магазином Ozon.ru. На протяжении последних трех лет занимал должность гендиректора компании. В марте 2018 года был назначен управляющим директором по продуктам Альфа-банка.

Как отмечается в сообщении, текущий генеральный директор онлайн-гипермаркета Максим Бахтин продолжит работать в "Севергрупп". Он "займется реализацией возможностей для синергии между активами компании".

Компания "Утконос" — онлайн-гипермаркет, занимающийся доставкой продуктов питания и других товаров в Москве и ряде районов Московской области. Компания была создана в 2000 году, ассортимент "Утконоса" превышает 40 тысяч наименований. Владельцем "Утконоса" считается основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов.