КАЛИНИНГРАД, 27 мая — ПРАЙМ. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), находящаяся под санкциями ЕС и США, закрыла сделку по продаже 100% финской верфи Arctech Helsinki Shipyard, сообщил журналистам глава ОСК Алексей Рахманов.

"Сделку закрыли, первые деньги получили. Все это произошло на прошлой неделе. Начинаем, что называется, новую жизнь. Суммарно мы получили 100% акций через промежуточное владение Невского завода в Шлиссельбурге, и денежная составляющая – 35 миллионов евро. Это сумма, которая позволяет постепенно закрывать старые долги", — сказал Рахманов.

Судоверфь Arctech Helsinki Shipyard специализируется на оборудовании для арктического региона, занимается строительством ледоколов и других специальных судов, а также кораблей обеспечения платформ. В ноябре прошлого года Рахманов говорил, что ОСК может получить за финскую верфь денежные средства и 100% Невского судостроительно-судоремонтного завода.

Сама верфь в мае сообщила, что до конца месяца передаст свои активы и операции в новую компанию — Helsinki Shipyard Oy и продаст ее структуре совладельцев "Водохода" Algador Holdings Ltd. Сумма сделки не раскрывалась.