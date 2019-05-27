МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ, Анна Подлинова. В Россию может вернуться обязательный сбор пустых бутылок в магазинах. Ритейлеры, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети), могут провести до конца года пилотные проекты по сбору у населения упаковки и тары для вторичной переработки. Предполагается, что магазины будут платить россиянам по 5-7 рублей за каждую пустую бутылку.

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты позитивно оценивают инициативу властей, однако говорят, что это может оказаться накладно и непросто для ритейлеров. На закупку оборудования и выстраивание инфраструктуры по приему мусора нужны средства. Также нужно выработать механизм, по которому будет осуществляться оплата тары от населения. Скорее всего, компании будут делать наценки на розничные цены, либо изначально закладывать эти деньги в стоимость продукции. Не исключено, что на помощь сетям придет государство с субсидиями.

ПОЗИТИВНО, НО НЕПРОСТО

Предложение очень хорошее, аналогичная практика давно реализуется в Европе, в частности в Германии, говорит доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. По его мнению, через сетевые магазины стоит также собирать лом цветных металлов (алюминиевые банки), пластик. При этом сдача пустых бутылок не может быть выгодной для ритейлеров, так как это технологически сложное дело.

"Это обуза, но и социальный долг! Собрать бутылки не так сложно, деньги выплатить тоже, но это дополнительная нагрузка на кассиров", — говорит он.

Возвратную тару надо сортировать, а из-за борьбы с подделками каждый производитель стремится выпускать продукт в оригинальной таре, поэтому сдавать ее надо ему же. В приеме какой-то тары может быть отказано, если не получится договориться с производителями. Также потребуется место для хранения, что будет осложнять работу в этом направлении.

Инициатива о введении обязательного приема торговыми сетями тары позволит преодолеть многие проблемы, связанные с раздельным сбором, утилизацией и повторным использованием мусора, считает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. Плата за прием мусора станет дополнительным стимулом для населения, отмечает он. Однако инициаторам нововведения стоит детальнее проработать вопрос получения денег на выплату гражданам самими магазинами и торговыми сетями.

"Их выгода на сегодняшний день выглядит туманно", — считает он.

Расходы на стимулирование потребителей к сбору тары будут заложены в ценах товаров на прилавках, поскольку маловероятно, что ритейлеры согласятся на сокращение своих прибылей, считает младший аналитик ИК "Фридом Финанс" Александра Овчинникова. Стоит также учитывать, что помимо ритейлеров могут быть задействованы и другие корпоративные игроки, поскольку в сетевых магазинах или торговых помещениях, скорее всего, будет недостаточно пространства для складирования полимерной и стеклянной тары.

РИСКИ И БЕНЕФИЦИАРЫ

Говоря о том, кто в конечном итоге станет бенефициаром всего процесса сбора пластиковых и стеклянных тар, нельзя с точностью указывать на одного конкретного выгодообладателя, рассуждает Сигал. С одной стороны, прибыль получат обычные люди, сдающие бутылки, с другой, сами представители торгового сообщества наверняка получат какую-то плату от государства за организацию пунктов приёма.

Чеглов считает, что предлагаемая цена в 5-7 рублей за емкость не совсем обоснована.

"Почему 5 или 7? Цены на возвратную тару в сетевых магазинах должны быть такие же, как и в специализированных пунктах, существующих сегодня. И даже ниже", — говорит он.

В настоящее время в спецпунктах сбора за стеклянную тару дают от 15 копеек до 1 рубля.

В то же время, чтобы стимулировать сдачу – цена за бутылку может быть поднята до 5-7 рублей, но тогда нужны субсидии государства на закупку, на оснащение сетевых магазинов дорогостоящими автоматами по приему бутылок, банок и пластика, добавляет он. Если плата за принятую тару будет возложена на ритейлеров, то, по мнению Чеглова, они пролоббируют снижение цены за возвратную тару, а также немного поднимут розничные цены.

Для населения предполагаемая плата может стать хорошим стимулом, полагает он. При этом основными бенефициарами идеи станут посредники между сетями и перерабатывающими предприятиями.

Согласно данным НИУ ВШЭ, на полимерные отходы приходится более 50% бытового мусора в России.

Предложение по сбору мусора с материальным поощрением для граждан поспособствует более эффективной борьбе с мусором и улучшению окружающей среды, говорит Овчинникова. Однако отсутствие должной инфраструктуры для переработки может привести в итоге к вывозу смешанного мусора на мусоровозах, как и прежде, в то время как цены на продукцию с прилавков в магазинах увеличатся, то есть данное предложение станет неэффективным, предупреждает она.