МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила поправки в налоговое законодательство, которыми в том числе предлагается определить понятие электронных систем доставки никотина (ЭСДН), признаваемых подакцизным товаром, сообщил кабмин РФ.

"Уточняются отдельные положения Налогового кодекса по вопросам акцизов, в частности, определяются электронные системы доставки никотина, признаваемые подакцизным товаром", — говорится в сообщении.

Законопроект содержит ряд других изменений. В том числе для организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством подакцизных товаров (за исключением подакцизных товаров, произведенных из собственного сырья), предусматриваются ограничения на переход к единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН).

"Предлагается установить ограничение на применение единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и патентной системы налогообложения при реализации лекарственных препаратов, обувных товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий, из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке", — говорится в сообщении. Субъектам РФ предлагается предоставить дополнительные полномочия по определению особенностей налогообложения в рамках патентной системы налогообложения, отмечается в сообщении.