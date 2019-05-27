МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Совет директоров РЖД на заседании в понедельник одобрил продажу 50% плюс 2 акции ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора "Трансконтейнер" с стартовой ценой 36,159 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с решением совета директоров железнодорожной монополии.

РЖД владеют 50% плюс 2 акции ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора "Трансконтейнер" и планируют продать этот пакет на аукционе в июле-августе текущего года. Замгендиректора железнодорожной монополии Андрей Старков ранее сообщал, что комитет совета директоров РЖД рекомендовал установить стартовую цену за 50% плюс две акции "Трансконтейнера" в размере 36,159 миллиарда рублей.

"Да", — сообщил источник в понедельник, отвечая на вопрос, одобрил ли совет директоров РЖД продажу этого пакета с рекомендованной комитетом ценой.

Представитель РЖД комментировать данную информацию не стал.

РЖД подконтрольны 50% плюс две акции "Трансконтейнера", компания "Енисей Капитал", аффилированная с основными акционерами Evraz — Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, владеет 24,5%, ВТБ — 24,8%. СМИ писали, что ВТБ, купивший акции оператора у группы Fesco, будет лишь посредником и перепродаст пакет "Трансконтейнера". Среди покупателей назывались структуры Абрамовича и Абрамова.