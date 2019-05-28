МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ, Анна Киселева. Сеть IKEA намерена покорять Россию не только новыми форматами магазинов, но и расширением сотрудничества с российскими компаниями-производителями мебели. IKEA уже сотрудничает с местными предпринимателями, но не собирается на этом останавливаться. О том, как компания планирует увеличить производство мебели в России, будет ли расти число небольших магазинов в черте Москвы, и запустит ли IKEA популярный у европейцев сервис по аренде мебели, рассказал в интервью агентству "Прайм" председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ, включающей сеть IKEA и подразделение, управляющее торговыми центрами МЕГА, Патрик Энтони.

- Планирует ли IKEA расширять производство в России, приобретать активы или открывать новые фабрики?

— Сегодня нас обеспечивают 60 локальных поставщиков и 3 собственные фабрики. По нашим собственным данным, на IKEA приходится около 25% в структуре общего российского экспорта мебели. За прошлый год объем закупок мебели у российских поставщиков превысил 22 миллиарда рублей, из которых более 6 миллиардов было отправлено на экспорт. В Евросоюз экспортируется товаров более чем на 4 млрд рублей, и около 1 млрд — в США.

Мы очень заинтересованы в увеличении количества российских производителей, которые будут изготавливать мебель для нас. Мы видим огромный потенциал в этом рынке. Китай сегодня экспортирует мебельную продукцию на сумму 30 миллиардов долларов, Россия — на 400 миллионов долларов. Рынок РФ находится в зачаточном состоянии, хотя у нас есть все необходимое сырье: лес, металл, нефть для пластика. Если Россия сделает фокус на развитие мебельной индустрии, это будет большой шаг.

- Требуются ли какие-то законодательные изменения для развития мебельного рынка в России? Или для вашей компании, в частности?

— Российские требования часто очень сильно отличаются от требований других стран. Например, мы вынуждены производить разную мебель для России и для Европы: один стол для России, а другой — на экспорт. Из-за этого теряется эффект масштаба, и как следствие — конкурентоспособность. Медведев говорил про регуляторную гильотину, если мы гармонизируем стандарты, мы сможем экспортировать намного больше.

Если мы говорим о работе с локальными производителями, здесь главный принцип — их интеграция в глобальную систему поставок. Они должны давать конкурентную цену, качество, соответствовать всем требованиям. Это невозможно без модернизации производства, программ повышения эффективности и подготовленных технических кадров. Для этого требуется и государственная поддержка, например, в виде доступных кредитных линий.

- Какие показатели заложены в вашей стратегии? Какие заложены объемы и сроки?

— Сейчас более 50% объема товаров, продаваемых в российских магазинах IKEA, производится в России, мы хотим довести эту долю до 65%. Около 27% от всего объема закупаемой продукции отправляется на экспорт. При этом на долю российских производителей приходится менее 2% от всего объема мировых закупок IKEA. Мы видим большой потенциал в местных производителях, и у нас есть желание внести свой вклад в развитие экономики.

- Можете ли раскрыть инвестиционные планы компании на текущий год – какой объем инвестиций планируется вложить РФ, на какие цели они пойдут?

— За время существования IKEA в России всеми подразделениями было инвестировано более 7 миллиардов долларов. Эти средства были направлены на строительство торговых центров, магазинов, фабрик и дистрибьюторских центров и других объектов. За последние три года объем инвестиций превысил 1 миллиард долларов. Многие инвестиционные проекты, которые стали получателями этих инвестиций, приближаются к завершению.

В частности, дистрибьюторский центр в Подмосковье. Это огромный автоматизированный центр 48 метров в высоту, то есть размером с 16-ти этажное здание. Объем инвестиций в проект превысил 11 миллиардов рублей. Мы также занимались техническим обновлением и модернизацией существующих торговых центров. Много инвестировали в превращение торговых центров в новые пространства для встреч, строительство парков и так далее.

- IKEA начала тестировать проекты по сдаче мебели в аренду в Нидерландах, Швеции, Швейцарии и Польше. Не хотите запустить подобный сервис в России?

— У нас есть отдельная стратегия по повторному использованию и переработке мебели, главная задача которой дать продукту более продолжительную жизнь. Сдача мебели в аренду только одно из направлений этой стратегии. У нас пока нет конкретного плана для России, но он будет. Однозначно, аренда будет внедрена на всех рынках присутствия IKEA.

Сейчас участники нашего клуба лояльности могут продавать друг другу мебель и товары для дома, которыми они уже не пользуются. В перспективе мы хотим предоставить им физическую платформу для хранения, чтобы люди приносили свою мебель, а мы выставляли ее на продажу. Сейчас мы прорабатываем техническое решение этой идеи.

Среди других наших инициатив по переходу от общества массового потребления к обществу массовой циркуляции — это прием товаров на переработку. В июне прошлого года мы запустили пункты приема текстиля на переработку — штор, покрывал, постельного белья. Наши посетители уже отдали в переработку более 50 тонн текстиля.

- Какие задачи ставит перед собой компания на 2019 год?

— Мы хотим сделать наши идеи и решения доступными для большего числа россиян. В прошлом году компания продемонстрировала сильные показатели, наши продажи выросли, поэтому мы открываем новые каналы распространения нашей продукции. В 2019 году в соответствии с новой стратегией мы запускаем магазины в черте города и внедряем мультиканальный подход, потому что видим очень серьезный рост онлайн-продаж. Это происходит не только потому, что мы открыли для себя этот канал, люди действительно начали делать покупки онлайн. Для развития направления электронной коммерции мы начали сотрудничество с “Почтой России”. сейчас тестируем их дистрибьюторскую сеть. У нас большие надежды на этот год, он начался хорошо.

- Как давно вы начали тестировать доставку товаров с помощью “Почты России”, можете ли подвести первые итоги?

— Мы запустили пилотный проект с “Почтой России” в начале мая. Доставляем товары IKEA на территории Нижегородской области и самого Нижнего Новгорода. О результатах говорить пока рано, но наша цель — с помощью 42 тысяч почтовых отделений охватить как можно больше людей. Мы планируем сделать услуги доставки “Почтой России” доступными на всей территории страны до конца года.

- Ведете ли переговоры с логистическими компаниями? Может быть, хотите попробовать новые модели доставки — например, доставку малогабаритных товаров в пункты выдачи в салонах сотовой связи или магазинах ритейлеров?

— Мы изучаем возможности как по открытию собственных брендированных пунктов, так и по использованию существующих пунктов выдачи заказов у транспортных провайдеров. Например, на юге России мы начали сотрудничество с “Деловыми линиями”. Там открылось около 10 пунктов выдачи заказов в Пятигорске, Ставрополе и других городах.

- Планируете ли вы расширять розничную сеть в России? Сколько магазинов хотите открыть в 2019 году? Будете ли выходить в новые российские регионы?

— Недавно IKEA приняла новую стратегию, в рамках которой мы пересматриваем наши традиционные форматы. Если раньше компания фокусировалась исключительно на больших магазинах, то сейчас она пробует онлайн-каналы, новые точки контакта с потребителем, развитие через социальные сети.

То есть экспансия сейчас — это не только про открытие новых магазинов, это про открытие новых способов взаимодействия с покупателем. Для реализации этой стратегии группа компаний выбрала 30 приоритетных городов во всем мире, которым в ближайшее время будет уделяться наибольшее внимание.

В России мы сфокусированы на открытии магазинов в двух городах — в Москве и Санкт-Петербурге. И очень скоро мы увидим первый магазин в черте Москве. Остальную часть страны мы хотим охватить через онлайн и дистрибьюцию. Еще мы пробуем формат дизайн-студий, три таких магазина открылись в Москве, два в Санкт-Петербурге и один в Тюмени. Мы также пытаемся выводить этот формат в регионы, но фокус все равно направлен на большие города.

- Первый магазин IKEA в черте Москвы откроется в конце июня, планируете ли вы увеличивать число площадок небольшого формата внутри МКАД? Сколько магазинов и за какой период вы хотите открыть?

— Надеюсь, таких точек в Москве появится довольно много. Некоторые из них будут того же размера, что и новый магазин, некоторые, возможно, будут меньше. Москва — один из топ-30 городов для IKEA, поэтому, поверьте, этому городу будет уделяться много внимания. Россия представляет стратегический интерес для группы компаний. Здесь у нас есть не только IKEA, но и торговые центры “Мега”. Мы верим в рост российского рынка и сохраняем серьезные инвестиционные планы.

- Какая площадь будет у нового магазина? И чем он будет отличаться от других магазинов сети?

— Почти 8 тысяч квадратных метров. Сейчас самый маленький магазин IKEA имеет площадь 25 тысяч квадратных метров. Видите разницу?

- Планирует ли Ingka строительство торгового комплекса "Мега" с магазином IKEA на территории завода "Серп и Молот"? Или это будет площадка на Дмитровском шоссе?

— Я могу подтвердить то, что мы заинтересованы в открытии большего количества магазинов и торговых центров в Москве. Мы работаем с несколькими площадками в Москве, но рассказать о ее местонахождении смогу только после завершения сделки.

- Какой объем инвестиций заложен на этот проект?

— Если мы будем строить магазин в центре города, конечно, все зависит от размеров здания, его местоположения, инфраструктуры и других факторов. В целом, в ближайшие годы мы планируем инвестировать в России порядка 100 миллиардов рублей.