МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Российская авиакомпания Utair, которая в конце прошлого года допустила дефолт по одному из своих кредитов по причине нехватки денег и начала переговоры с кредитными организациями о реструктуризации задолженности, 15 мая разослала кредиторам новый вариант ее урегулирования, пишет РБК со ссылкой на источники.

Новое предложение о реструктуризации предполагает пролонгацию выплат по значительной части долгов на срок в 35 лет под символические 0,01% годовых.

Как сообщил собеседник издания, близкий к авиаперевозчику, и подтвердили два банка-кредитора, такой длинный срок предлагается для 12-летнего кредита размером в 23,7 млрд рублей и для 50% семилетнего кредита на сумму в 7,7 млрд из 15,4 млрд рублей, которые были выданы синдикатами из 11 банков в конце 2015 года.

В сумме это 31,4 млрд рублей, которые составляют 40% от общей задолженности авиакомпании (75,8 млрд рублей).

Помимо упомянутых двух синдицированных кредитов Utair должна 17,4 млрд рублей Сбербанку, 13,3 млрд рублей ждут держатели рублевых облигаций. Еще 6 млрд рублей компания должна структурам своего прежнего акционера — "Сургутнефтегаза".