МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Гендиректор одного из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" Ольга Наумова стала владельцем доли в уставном капитале компании в размере 0,016%, что эквивалентно порядка 16,482 тысячи акций, говорится в сообщении "Магнита".

Изменения произошли 24 мая. До этого Наумова не владела акциями ритейлера. Торги акциями "Магнита" 24 мая на Московской бирже закрылись по цене обыкновенной акции 3,565 тысячи рублей. Таким образом, в пятницу пакет Наумовой мог стоить около 58,8 миллиона рублей.

На прошлой неделе владельцем доли в компании также стал президент Ян Дюннинг. Его доля в уставном капитале ритейлера составила 0,08%.

В конце июля 2018 года совет директоров "Магнита" одобрил условия долгосрочной и краткосрочной программы мотивации менеджмента. Для финансирования долгосрочной программы мотивации "Магнит" провел обратный выкуп акций. С начала buy back было приобретено 5,9 миллиона акций на 22,2 миллиарда рублей.

"Магнит" — один из ведущих ритейлеров России. Под управлением компании на конец марта 2019 года находилось 19,223 тысячи магазинов. Выручка сети в 2018 году увеличилась на 8,2% — до 1,237 триллиона рублей, EBITDA снизилась на 2% — до 89,931 миллиарда рублей. Крупнейшими акционерами "Магнита" являются ВТБ (владеет 17,28% акций ритейлера) и инвесткомпания Marathon Group (11,82% акций).