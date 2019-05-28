МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Авиакомпания "ЮТэйр" ждёт согласования нового графика платежей по кредитам, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Газета РБК во вторник со ссылкой на источники сообщила, что "ЮТэйр" предложила банкам пролонгировать кредиты на 31,4 миллиарда рублей на 35 лет под символические 0,01%. РБК отмечает, что ранее авиакомпания просила списать эту часть долга, но банки отказались.

"ЮТэйр" получает стабильную прибыль от операционной деятельности и бесперебойно будет совершать все полеты. Компания в конструктивном диалоге с кредиторами: учитывает их условия, согласилась на аудитора из "большой четверки" для независимой оценки финансовой модели и ждет согласования нового графика платежей", — сказали в пресс-службе перевозчика.

Авиакомпания "ЮТэйр" в 2015 году заключила соглашение с 11 банками по двум синдицированным кредитам на 38,6 миллиарда рублей. Еще "ЮТэйр" отдельно должна 17,4 миллиарда рублей Сбербанку. В конце декабря газета "Ведомости" написала, что "ЮТэйр" попросила участников кредитного синдиката списать примерно 75% долга — около 30 миллиардов рублей. До этого авиакомпания допустила дефолт по реструктурированному долгу: выплатила проценты по 12-летнему кредиту, но не выплатила их по семилетнему. Синдикат кредиторов авиакомпании продолжает переговоры с Минфином РФ о получении новой госгарантии по кредиту.