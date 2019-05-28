МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Доля компании X5 Retail Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", на рынке розничной торговли продуктами в Санкт-Петербурге в 2018 году превысила 25% и достигла 27%, говорится в сообщении управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу.

"Совокупная доля крупных торговых сетей на рынке торговли продовольственными товарами в Петербурге в 2018 году составила 91%. Таким образом, только 9% указанного рынка занимают несетевые магазины", — говорится в сообщении. Ведомство также указывает, что некоторые торговые сети уходят с рынка, например, в 2019 году сокращается сеть "Полушка": часть ее торговых объектов переходит к другим торговым сетям.

"В 2018 году доля на рынке компании X5 Retail Group составила 27,03% и впервые за несколько лет превысила порог в 25%, запрещающий расширение сети в соответствии со статьей 14 закона о торговле. Следовательно, торговая сеть не может больше арендовать или приобретать площади для открытия новых магазинов", — добавляется в сообщении. В 2017 году доля X5 составляла 23,86%.

Ведомство указывает, что в случае превышения 25%-го барьера УФАС может подать в арбитражный суд требование о признании договоров по аренде или покупки площадей магазинов, за счет которых превышен этот барьер, ничтожными. В то же время управление отмечает, что, прежде чем обращаться в суд, необходимо запросить необходимую информацию у ритейлера. Кроме того, немаловажную роль играют даты заключения договоров.

"Статистика по долям торговых сетей высчитывается антимонопольным органом исходя из статистики, предоставляемой Петростатом, которая обычно появляется в первом квартале текущего года. А значит, до появления этих данных X5 Retail Group не мог оценить свою долю и предпринять меры для сокращения количества магазинов", — поясняет УФАС.

По данным управления, второе место среди торговых сетей на рынке Санкт-Петербурга в 2018 году занимала "Лента", ее доля в объеме всех реализованных продовольственных товаров составила 13,72% против 13,36% годом ранее. На третьем месте — "О`Кей" (10,96% против 11,67%), за ним следуют "Интерторг" (10,36% против 10,28%), "Дикси" (7,09% против 6,7%) и "Магнит" (5,14% против 4,69%). X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец марта достигло 14,779 тысячи.

Позднее X5 Retail Group сообщила, что приостановила открытие новых магазинов в Санкт-Петербурге из-за достижения ритейлером доли в 25% на рынке розничной торговли продуктами в городе.

"После публикации Росстатом данных об обороте розничной торговли доля X5 в Санкт-Петербурге достигла 25%, поэтому развитие компании в регионе приостановлено на год до публикации данных за 2019 год. Это подразумевает невозможность совершения исключительно новых сделок в этот период", — сказали в пресс-службе.

При этом в компании указали, что Санкт-Петербург является самым высококонкурентным рынком в России. "Мы сфокусируемся в первую очередь на повышении собственной эффективности и продаж с квадратного метра, а также росте лояльности наших посетителей", — добавили в X5.