МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Российские авиакомпании в январе-апреле 2019 года нарастили перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,8%, до 34,12 миллиона человек, следует из уточненных данных Росавиации.

При этом "Аэрофлот", по данным Росавиации, в январе-апреле увеличил перевозки пассажиров на 12,6%, до 11,5 миллиона человек.

Пассажиропоток российских авиакомпаний на международных рейсах в январе-апреле вырос на 16,5%, до 13,8 миллиона человек. На внутренних — на 8,9%, до 20,3 миллиона пассажиров.

Авиакомпании РФ в апреле увеличили перевозку пассажиров на 12,1%, до 8,97 миллиона человек.