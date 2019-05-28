МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Совет директоров НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 год, говорится в сообщении компании.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: в связи с отсутствием у общества чистой прибыли за 2018 год, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям общества по результатам 2018 года не выплачивать (не объявлять)", — указывается в сообщении.

Годовое собрание акционеров ОВК назначено на 28 июня, реестр для участия в нем закрывается 7 июня.

ОВК также не выплачивала дивиденды за 2015, 2016 и 2017 годы. Чистый убыток ОВК по МСФО в 2018 году вырос на 32,7% — до 6,006 миллиарда рублей.

НПК "Объединенная вагонная компания", созданная в 2012 году, является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения.

Согласно информации на сайте ОВК, 24,3% акций вагонной компании принадлежат банку "ФК Открытие", 19,9% — "Регион трасту", 14,8% — "Первой тяжеловесной компании", 10,4% — холдингу "Сафмар Финансовые инвестиции", 9,3% — "Уралвагонзаводу" (структура "Ростеха"), 7,9% — "Открытие Холдингу", 0,7% — у прочих стратегических инвесторов. Free float составляет 12,5%.