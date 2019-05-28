МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Предприниматель, гендиректор "Севергрупп" Алексей Мордашов и бывший глава интернет-гипермаркета "Утконос" Максим Бахтин вошли в совет директоров "Ленты", говорится в сообщении "Ленты".

"Лента"… объявляет о назначении Алексея Мордашова, Романа Василькова, Максима Бахтина и Алексея Куличенко на должность директоров компании с немедленным вступлением в силу", — говорится в сообщении.