МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ выступил против решения о выплате государству дивидендов РЖД имуществом, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, Минфин выступает против такого решения, поскольку согласно Бюджетному кодексу выплаты в форме имущества не могут рассматриваться как доходы бюджета. Замминистра Алексей Моисеев в письме в Росимущество от 24 мая подчеркнул, что правительственные директивы представителям государства в совете директоров компании "требуют доработки". Как отмечает министерство, все госкомпании должны платить в бюджет 50% от прибыли по МСФО. РЖД может поэтапно исполнять это условие: выплатить 30% в 2019 году, 40% в 2020 году и 50% в 2021 году без учета дивидендов по привилегированным акциям.

По данным издания, совет директоров РЖД 27 мая не объявил решение о выплате дивидендов за 2018 год, поскольку правительство РФ не успело вовремя направить соответствующую директиву представителям государства в РЖД. В проекте документа содержалась рекомендация о выплате дивидендов движимым и недвижимым имуществом, отмечают три источника "Коммерсанта".

Аппарат вице-премьера и председателя совета директоров РЖД Максима Акимова не комментирует заседание совета директоров компании. РЖД не уточнили, принято решение по дивидендам или нет. В Росимуществе не ответили на запрос издания, была ли сформирована правительственная директива.

В марте 2018 года гендиректор РЖД Олег Белозеров сообщал, что компания предлагает платить дивиденды только по привилегированным акциям, а остальную прибыль направлять на инвестиции. Правительство РФ в утвержденном в октябре 2018 года комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года прописало возможность РЖД не платить дивиденды по обыкновенным акциям при реализации ряда проектов. В октябре прошлого года правительство РФ разрешило РЖД выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям не только деньгами, но и имуществом.

В середине мая издание со ссылкой на источники сообщало, что РЖД рассматривают возможность реализации предоставленного правительством права. По данным газеты, общая стоимость имущества, которое могло быть передано государству в качестве выплаты по дивидендам на обыкновенные акции, составляет около 20 миллиардов рублей. Объекты грузового двора "Сочинский" станции Веселое и главного распределительного центра Олимпийских игр в Сочи стоят примерно 1 миллиард рублей, здания, используемые прокуратурой и полицией — семь миллиардов рублей, пассажирские вагоны — 12 миллиардов рублей.