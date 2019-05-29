МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. РЖД предлагают изменить тарифы на перевозку металлургического сырья и готовой продукции после 2025 года, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо первого заместителя гендиректора РЖД Вадима Михайлова в ФАС.

По данным издания, речь идет о резком повышении цен для кокса, железорудного концентрата и металлических руд с их переводом из первого тарифного класса во второй и номинальном снижении для черных металлов.

"Модель дифференциации тарифов по классам, родам грузов и дальности перевозки, заложенная в прейскурант 10-01 (основной тарифный документ ОАО РЖД), с 2003 года подверглась множеству изменений, повлекших уход высокодоходных грузов на другие виды транспорта и увеличение доли низкодоходных. В результате рост доходной ставки отстает от темпа индексации грузовых тарифов на 4,3 процентного пункта в 2017 году и на 3,1 процентного пункта в 2018", — пишет газета со ссылкой на письмо Михайлова, датированное 10 апреля.

В документе признается, что перекрестное субсидирование сохранится в прейскуранте "в течение определенного промежутка времени", но эта модель требует существенной трансформации. Михайлов уточняет, что модифицировать систему перекрестного субсидирования допустимо только за пределами срока действия долгосрочной программы развития (ДПР) РЖД до 2025 года, а в пределах срока ее действия — только в отношении дополнительных объемов грузов, сверх заложенных в ДПР.

Для начала РЖД предлагают рассмотреть возможность перевода руды, концентратов железных и кокса из первого во второй тарифный класс и черных металлов — из третьего во второй с коэффициентом 1,52. Сейчас грузы разделены на три тарифных класса, первый — самый дешевый.

Собеседник газеты в РЖД говорит, что речь идет не о повышении тарифов для металлургов, а о выравнивании тарифов на сырье и готовую продукцию по схеме, аналогичной с нефтяной отраслью. "Сегодня грузоотправителями железной руды и проката, как правило, выступают одни и те же металлургические холдинги, поэтому общие транспортные расходы компаний не возрастут", — утверждает он. Тема предлагается на обсуждение грузоотправителям, говорит собеседник издания.

В РЖД не комментируют новую инициативу. В ФАС также отказались от комментариев, сославшись на коммерческую тайну РЖД. При этом в ведомстве напомнили, что, согласно позиции правительства, тарифы не должны расти выше инфляции. Опрошенные металлурги также не стали комментировать предложение РЖД.