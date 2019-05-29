МОСКВА, 29 мая – ПРАЙМ. Проблема дольщиков в России постепенно решается, но по-прежнему остается почти 900 недостроев, жилья ждут без малого 39 тысяч людей, сообщил в среду генпрокурор Юрий Чайка.

"Принимаемые … меры приносят результат, ситуация постепенно меняется. Так, в 2018 году восстановлены права почти 10 тысяч пострадавших, урегулирована ситуация в отношении 239 долгостроев", — сказал Чайка на правительственном часе в Госдуме.

Однако проблема, по его словам, "пока не решена". "По всей России на начало 2019 года насчитывалось 894 объекта с сорванными сроками строительства, почти 39 тысяч наших сограждан ждут обещанного жилья", — отметил генеральный прокурор.

Сейчас Генпрокуратура вместе с региональными властями и Госдумой собирает детальные сведения обо всех недостроях, официально не подпадающих под критерии проблемных, но по разным причинам так и не сданных в эксплуатацию. В прокуратурах открыты "горячие линии".

Дорабатываются региональные законы, чтобы привлечь на льготных условиях частные инвестиции для достройки проблемных домов. Такая работа ведется, в частности, на Кубани и в Свердловской области.

"Указанные меры позволяют сформировать уточненный реестр долгостроев, сократить время реагирования на нарушения. По каждому объекту определяется конкретный план действий, контролируются все этапы его выполнения", — заключил генпрокурор.