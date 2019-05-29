МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Госпрограмма обеспечения безопасности полетов в РФ не соответствует международным требованиям, она не обновлялась с 2008 года, сообщил Генпрокурор Юрий Чайка.

"Государственная программа обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям, обязательства, предусмотренные Конвенцией о международной гражданской авиации, не выполнены. До настоящего времени не определены целевой и приемлемый уровень безопасности полетов, а также лицо, ответственное за реализацию программы, которая не актуализировалась с 2008 г", — сказал Чайка на правительственном часе в Госдуме.

По его словам, министерством транспорта "не разработаны в полном объеме необходимые нормативные правовые акты, в том числе регламентирующие вопросы сертификации авиатехники и ее производителей, подготовки персонала". "Не утверждены правила наземного и технического обслуживания воздушных судов, требования к их летной годности, типовые профессиональные программы в области подготовки авиаспециалистов", — добавил Чайка.

В России с 2017 года в результате прокурорских проверок от полетов отстранены 550 пилотов, аннулировано 160 летных свидетельств, сообщил Чайка.

"С 2017 года по результатам принятых прокурорами мер от выполнения полетов отстранено 550 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров, аннулировано 160 летных свидетельств", — сказал Генпрокурор.

По его словам, в ходе надзорных проверок "вскрывались факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки, отсутствия в образовательных организациях необходимого кадрового и материального обеспечения".

"По-прежнему остро стоит вопрос качества профессиональной подготовки пилотов", — добавил он.

Чайка заявил также, что катастрофа самолета SSJ100 компании "Аэрофлот" в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли России.

"Произошедшая недавно авиакатастрофа самолета авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево вновь обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли", — сказал он.

Он также отметил, что решения этих проблем Генеральная прокуратура требует от уполномоченных государственных органов и авиапредприятий "уже несколько лет".

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. В качестве основных версий ЧП — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.