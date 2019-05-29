МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон в суде добился понижения кадастровой стоимости его квартиры в центре Москвы более чем на 110 миллионов рублей, следует из решения Мосгорсуда, опубликованного в официальной базе.

Как указано в опубликованном решении, Михельсон обратился в суд с административным иском, требуя установить кадастровую стоимость квартиры в доме №13 по Пречистенке "в размере, равном её рыночной стоимости".

Михельсон отметил, что по госоценке его квартира имеет кадастровую стоимость чуть более 917 миллионов рублей, но независимая экспертиза ее оценила на 160 миллионов дешевле. Таким образом, указано в исковых требованиях, несоответствие внесённой в ЕГРН кадастровой стоимости жилья его рыночной стоимости нарушает права Михельсона как налогоплательщика.

Суд поручил компании "Мосгорэкспертиза" провести свое исследование, по результатам которого квартира Михельсона была оценена в 803 миллиона рублей. Истец с указанной суммой согласился, и Мосгорсуд постановил внести в ЕГРН изменения кадастровой стоимости квартиры.

ИНСТРУМЕНТ ПРОТИВ ФИКТИВНОЙ СУММЫ СДЕЛКИ

Кадастровая цена недвижимости необходима для установления налога на объект недвижимости, расчета госпошлины при заключении сделок или обращения в суд, а также для расчета компенсации и много другого, сообщила РИА Новости адвокат Татьяна Слепухина. По ее словам, кадастровая стоимость недвижимости является одним из инструментов государства по регулированию вопроса об искусственном занижении цены при продаже имущества.

"С 1 января 2016 года налогооблагаемый доход зависит от того, является ли указанная в договоре стоимость выше, чем 70% от кадастровой стоимости. Если цена продажи больше 70% кадастровой стоимости, то налогооблагаемый доход исчисляют только исходя из стоимости, указанной в договоре", — сказала юрист.

По ее словам, стоимость строений и земельных участков определяется в соответствии с законом "Об оценочной деятельности" и устанавливается минимум на три года, но в среднем, отметила юрист, пересмотр кадастровой стоимости производится один раз в пять лет.

ПЕНТХАУС ЗА $40 МЛН

Недавно, по словам источника РИА Новости, знакомого с участниками сделки, в указанном доме Михельсон приобрел пентхаус площадью более 1000 квадратных метров, который обошелся ему в 40 миллионов долларов в рублевом эквиваленте. Сейчас там глава газовой компании делает ремонт.

Пречистенка, 13 – это Доходный дом Якова Рекка, построенный в начале XX века немецким архитектором Густавом Гельрихом. Изначально дом состоял из шести этажей. Вплоть до революции две квартиры на верхнем этаже занимал родственник знаменитого ювелира – юрисконсульт Александр Фаберже. "Ювелиршиной квартирой" именует указанную жилплощадь в своем романе "Мастер и Маргарита" Михаил Булгаков. Спустя сотню лет после постройки дом был реконструирован, современники добавили еще два этажа. Планировку квартир восстановили по историческим эскизам, из окон верхних этажей открывается вид на башни Кремля и Храм Христа Спасителя, отмечают агентства недвижимости.

Основатель консалтинговой компании в сфере элитной недвижимости Kalinka Group Екатерина Румянцева сообщила РИА Новости, что дом построен в полном соответствии с представлениями об аристократической роскоши, в нем квартиры с высокими лепными потолками и дубовым паркетом. По ее словам, в особняке чуть более 20 квартир класса de luxe.

"Этот дом высочайшего качества, является очень значимым и статусным для рынка недвижимости. Там роскошные лифты… Очень красивый дом, редкость большая… Как гостиница Бристоль в Париже", — добавила она.

По словам Румянцевой, в 2013 году особняк получил премию Urban Awards и признан лучшим жилым комплексом элит-класса, а также удостоился европейской премии за лучшую реконструкцию.