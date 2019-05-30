МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. РЖД передали кураторство над проектами создания высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) заместителю генерального директора и главному инженеру компании Сергею Кобзеву, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Первый заместитель гендиректора компании Александр Мишарин, занимавшийся ранее этим аспектом, сосредоточится на реализации стратегии зарубежного бизнеса холдинга и приоритетных проектов за рубежом.

"В распределении обязанностей между топ-менеджерами ОАО "РЖД" произошли изменения. В связи с тем, что проекты создания высокоскоростных магистралей являются мощным технологическим фактором развития железнодорожной отрасли, курировать вопросы их практической реализации будет заместитель генерального директора – главный инженер ОАО "РЖД" Сергей Кобзев", — сообщили в пресс-службе РЖД в четверг.

Ранее проекты ВСМ в компании курировал Мишарин.

"Первый заместитель генерального директора компании Александр Мишарин сосредоточится на реализации стратегии зарубежного бизнеса холдинга и приоритетных проектов за рубежом. Перед холдингом поставлены задачи выхода на новые международные рынки и повышения экспортного потенциала", — рассказали в компании.