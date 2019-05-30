МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Банк России видит риски образования "кредитной спирали" в секторе жилой недвижимости, продолжит сдерживать ипотеку с низким первоначальным взносом, говорится в подготовленном регулятором "Обзоре финансовой стабильности".

"Риском для сектора выступает возможное возникновение "кредитной спирали", в которой рост ипотечного кредитования выступает фактором роста цен на жилую недвижимость, а рост цен на недвижимость – фактором дальнейшего роста кредитования. Положительная обратная связь между ценами на недвижимость и ростом ипотечного кредитования характерна для периодов ипотечного бума", — пишут авторы обзора.

В связи с этим повышается значимость мер по сдерживанию кредитования физических лиц с первоначальным взносом менее 20%, указывают в ЦБ. "Для поддержания качественного роста кредитных портфелей банков Банк России продолжит активное использование надбавок к коэффициентам риска по наиболее уязвимым сегментам ипотечного кредитования", — отмечает регулятор.

Также ЦБ продолжить мониторинг влияния ипотеки на динамику цен жилой недвижимости и использования потребительских кредитов для первоначального взноса по ипотеке.

По данным за 2018 год, доля таких заемщиков от общего числа ипотечных заемщиков составляет от 3,1 до 3,9% по разным бюро кредитных историй, а с 2015 года доля таких заемщиков увеличилась несущественно – на 0,9-1,8 процентного пункта. "Таким образом, доля заемщиков, получавших за три месяца до ипотечного кредита необеспеченный потребительский кредит, остается небольшой, а ее увеличение за три года – незначительным", — резюмировали в ЦБ.

Банк России в начале октября увеличил коэффициент риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом, которые выдаются после 1 января 2019 года, коэффициент вырос до 200% со 150% для расчета достаточности капитала банков.