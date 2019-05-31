МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по МСФО в первом квартале 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 50,9% — до 167,74 миллиона долларов, сообщила компания.

Выручка увеличилась на 0,8% — до 239,885 миллиона долларов, EBITDA — на 11,1%, до 186,684 миллиона долларов. Рентабельность EBITDA составила 77,8% против 70,6% годом ранее.

Долг группы, включая финансовую аренду, вырос за январь-март на 0,4% — до 1,021 миллиарда долларов. Денежные средства и эквиваленты выросли на 6% — до 183,224 миллиона долларов. Чистый долг сократился на 0,8% — до 837,794 миллиона долларов. Отношение чистого долга к LTM EBITDA улучшилось до 1,22 против 1,26 на начало года.

"Дополнительно сообщаем, что в апреле 2019 года Группа продала 99,9968% доли ООО "НЗТ". Цена сделки составила $543 709 тысяч и должна быть скорректирована на величину отклонения фактического оборотного капитала ООО "НЗТ" от расчетного значения, равного $4 600 тысяч", — уточняется в сообщении НМТП.

Группа НМТП — третий портовый оператор Европы и лидер на российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав группы входят два крупнейших порта России — Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском, а также порт Балтийск в Калининградской области. "Транснефти" принадлежит 62% акций ПАО "Новороссийский морской торговый порт", Росимуществу — 20% акций, структуры РЖД владеют 5,3% НМТП. Остальные акции порта находятся в свободном обращении. Чистая прибыль НМТП по МСФО в 2018 году упала на 39%, до 16,8 миллиарда рублей.