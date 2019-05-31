МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин присвоил аэропорту Шереметьево имя русского писателя Александра Пушкина, аэропорту Домодедово — ученого Михаила Ломоносова, а аэропорту Внуково — советского ученого и авиаконструктора Андрея Туполева.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Постановляю присвоить имена лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, следующим аэропортам:… международному аэропорту Москва (Внуково) — имя А.Н. Туполева; международному аэропорту Москва (Домодедово) — имя М.В. Ломоносова; международного аэропорта Москва (Шереметьево) — имя А.С. Пушкина", — говорится в документе.

Также Путин присвоил аэропорту Симферополя имя художника-мариниста Ивана Айвазовскогою. "Постановляю присвоить имена лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, следующим аэропортам:… международному аэропорту Симферополь — имя И.К. Айвазовского", — говорится в документе.

Соответствующие указы вступают в силу со дня его подписания, 31 мая.