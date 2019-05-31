МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Глава бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин предлагает перечислять часть доходов — около 30% от акцизов за табачные изделия регионам, что позволит не только пополнять бюджеты субъектов РФ, но и активнее вовлекать их в борьбу с контрафактом.

"Необходимо разработать и реализовать комплекс мер по борьбе с контрафактной табачной продукцией по аналогии с уже принятыми мерами по борьбе с нелегальным алкоголем", — сказал Рябухин в пятницу на совещании "О государственном регулировании производства и оборота табачной продукции".

При этом "поступления от акцизов на табак, примерно 30%, в следует передать в региональные бюджеты", отметил сенатор. По его мнению, это станет стимулом для активизации борьбы с табачным контрафактом на местах.

Он также напомнил, что по итогам за прошлый год сумма доходов от акцизов на табак составила около 600 миллиардов рублей.

"Перед нами стоит двуединая задача – с одной стороны, это качество продукции, с другой – пополнение консолидированного бюджета РФ. При этом речь идет не только и сигаретах, но и о кальянном табаке, обо всем, что связано с табачными изделиями", — подчеркнул он.

Замдиректора Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства Ирина Федина сообщила, что ведомство совместно с федеральными органами исполнительной власти осуществляет комплекс мер по совершенствованию правового регулирования в табачной отрасли.

"В марте 2019 года была создана межведомственная рабочая группа по противодействию незаконному обороту табачной продукции. Также утверждены Правила маркировки табачной продукции средствами идентификации, с 1 июля производители-импортеры табачной продукции сигает и папирос обязаны предоставлять информацию о вводе в оборот сигарет и папирос. На сегодняшний день в информационной системе зарегистрировано 28 производителей, 67 оптовиков и более 9 тысяч розничных точек. То есть, готовность высока", — добавила она.

Начальник отдела акцизов Департамента налоговой и таможенной политики министерства финансов Светлана Базанова сообщила, что одним из важнейших элементов акцизной политики в отношении табачной продукции является ежегодное увеличение ставок акциза. В 2018 и в 2019 годах средний темп роста специфических ставок составил 10%. "При установлении ставок учитывается и то обстоятельство, что возможность их увеличения ограничивается угрозой создания экономически выгодных условий для нелегального оборота указанной продукции, в первую очередь это связано с различиями в уровне ставок, действующих в государствах-членах ЕАЭС. Сближение ставок будет препятствовать нелегальному обороту", — полагает чиновник.

Директор Департамента финансовой политики Евразийской экономической комиссии Арман Хачатрян в свою очередь отметил, что Евразийская экономическая комиссия разработала проект соглашения о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию. Проектом предлагается установить единую индикативную ставку для государств-членов ЕАЭС. "К 2024 году она, как планируется, составит 35 евро за тысячу штук", — заключил он.