МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Чистый убыток московского аэропорта "Домодедово" (группа DME Limited) по МСФО в 2018 году составил 833 миллиона рублей против прибыли в 9,355 миллиарда годом ранее, следует из опубликованных материалов на сайте компании.

EBITDA выросла на 1,3%, до 14,843 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA сократилась на 1 процентный пункт и составила 35%. Выручка увеличилась на 5,6%, до 40,88 миллиарда рублей.

Общий долг компании составил 60,591 миллиарда рублей, увеличившись за год на 29,5%. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 3,76 с 2,49. Внеоборотные активы аэропорта выросли на 19,4%, составив 110,637 миллиарда рублей. Капитал снизился на 15%, до 41,976 миллиарда.

Долгосрочные обязательства аэропорта выросли в 1,7 раза и составили 67,51 миллиарда рублей, краткосрочные — уменьшились на 32,4%, до 17,163 миллиарда.

Аэропорт "Домодедово" — одна из крупнейших воздушных гаваней России. Пассажиропоток аэропорта в 2018 году увеличился на 3% по сравнению с предыдущим годом (без учета перевозчиков, прекративших полеты) и составил 29,4 миллиона человек.