СОЧИ, 1 июн — ПРАЙМ. Более 286 млн рублей компенсаций выплачено родственникам погибших и пострадавшим в авиакатастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. В качестве основных версий ЧП — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.

"На сегодняшний день выплачено уже более 286,6 миллиона рублей. Из них более 73,2 миллиона выплатили страховые компании (Согаз и АльфаСтрахование — ред.), более 213,4 миллиона рублей заплатила компания "Аэрофлот"", — сказал Дитрих.

"Выплаты продолжаются", — добавил он.