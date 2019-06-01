СОЧИ, 1 июн — ПРАЙМ. Минтранс РФ планирует в конце 2019 — начале 2020 года начать конкурсные процедуры на проектирование и строительство новой скоростной автотрассы от Москвы до Казани, рассказал журналистам глава министерства Евгений Дитрих

"Мы закончим ДПТ (документацию планировки территории — ред.), ожидается, в этом году, исходя из полученного разрешения, и в конце этого — начале следующего года намечали начать конкурсные процедуры по контракту на проектирование и сразу на строительство. Это определенного рода контракт жизненного цикла, который позволит нам оптимизировать все процедуры и стоимость", — сказал министр, добавив, что неделей ранее состоялось очередное обсуждение проекта у заместителя председателя правительства Максима Акимова.

"Мы вновь коснулись темы возможных альтернативных подходов при реконструкции, при расширении этого коридора. Вновь посравнивали возможности по реконструкции существующих автодорог, которые могли бы пропускать транспорт из центральной России в Сибирь и обратно, это автодороги М5, М7. Вновь были подтверждены расчетами те цифры, что показывают существенно более дорогие решения в том случае, если мы реконструируем существующие дороги, проходящие через большое количество населенных пунктов", — пояснил Дитрих.

По его словам, если реконструировать старые дороги, придется сносить много жилых строений, и это обойдется дороже не только с финансовой точки зрения, но и с точки зрения возникновения социальной напряженности. "Новая дорога позволит, во-первых, избежать этих проблем, во-вторых, будет дешевле в эксплуатации за счёт того, что позволит собирать плату с грузовых автомобилей, которые по ней двигаются", — привёл аргументы чиновник.

"Поэтому по итогам этого мероприятия Акимовым дано разрешение госкомпании "Автодор", которая является основным заказчиком по этому проекту, осуществлять мероприятия, связанные с подготовкой документации по планировке территории. То есть, это первый предварительный этап, который позволяет уточнить трассировку и в последующем приступить к проектным работам", — уточнил министр.

Дитрих ранее говорил, что в рамках комплексного плана развития магистральной инфраструктуры одобрено начало работ по скоростной трассе от Москвы до Казани. Согласно проекту бюджета, трасса в 2019-2021 годах может получить бюджетное финансирование РФ в 38,16 миллиарда рублей. Глава "Автодора" Сергей Кельбах говорил журналистам, что трасса станет частью международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай, и планируется её построить ее в 2024 году.