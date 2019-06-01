МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Один вагон, локомотив и фура загорелись, по уточненным данным, при столкновении пассажирского поезда с грузовиком на железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи, возгорание локализовано, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Горение вагона поезда локализовано", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что горят также локомотив и грузовик. На место уже прибыл пожарный поезд.

Людей, эвакуированных с пассажирского поезда, отправили на автобусах в Краснодар, сообщает управление МЧС по республике.

"С поезда эвакуированы 189 человек… Пассажиры на девяти автобусах убыли в город Краснодар для дальнейшего пути", — говорится в сообщении.

Северокавказская железная дорога ранее сообщила, что в 14.57 мск на перегоне Шеджий – Энем-2 однопутного участка Энем – Горячий Ключ водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №346 Адлер – Нижневартовск. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пострадал водитель грузовика.