ХЕЛЬСИНКИ, 2 июн — ПРАЙМ. Проблемы с обработкой багажа в компьютерной системе возникли у центрального аэропорта Финляндии Хельсинки-Вантаа, сообщает в воскресенье компания Finavia, управляющая аэропортами страны.

"Мы столкнулись с техническими проблемами, которые влияют, например, на обработку багажа. Пожалуйста, прибывайте в аэропорт с запасом времени и готовьтесь при необходимости лететь только с ручной кладью", — говорится в сообщении аэропорта.

В Finavia пояснили, что сбой затронет рейсы, вылетающие во второй половине дня в воскресенье, поскольку багаж не успеют загрузить в самолеты. Компания отметила, что работает над устранением неполадок.

Также с подобным обращением к пассажирам уже выступила крупнейшая авиакомпания страны Finnair, и принесла извинения пассажирам за неудобства.

Всего во второй половине воскресенья из Хельсинки ожидают вылета более 130 рейсов, семь из них в Россию: два рейса в Санкт-Петербург, три рейса в Москву, один рейс в Екатеринбург и один в Самару.