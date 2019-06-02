ДОХА, 2 июн — ПРАЙМ. МИД Катара посоветовал уезжающим на отдых за рубеж подданным эмирата не покупать билеты на авиакомпании соседних стран, объявивших ему бойкот, включая ОАЭ, не общаться с жителями стран, не разделяющих его политику, и не брать с собой золотых украшений.

"Департамент по консульским делам МИД Катара рекомендует не покупать через интернет билеты авиакомпаний, которые базируются в странах, установивших блокаду Катара. Он призывает подданных, которые путешествуют за границу, не везти с собой золотые ювелирные украшения и другие ценности и не общаться с гражданами стран, не разделяющих политику Катара", — говорится в сообщении департамента.

МИД посоветовал катарийцам, которые путешествуют семьей, не доверять большую сумму только одному человеку, а распределить ее между всеми членами семьи. МИД также напомнил катарским подданным о необходимости уведомить таможенные службы стран, куда они едут, если ввозимая сумма наличных превышает десять тысяч евро или долларов.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание женщин, что им придется снимать никаб, закрывающий лицо, в странах, где это запрещено.

Путешествующим в США МИД посоветовал убедиться, что в их компьютерах нет информации, противоречащей американскому законодательству. При этом в министерстве обратили внимание, что силы безопасности стран пребывания не имеют право досматривать помещения без разрешения официальных властей, а в случае, если кто-то требует от катарийцев предъявить документы, нужно убедиться в официальном статусе этих людей.

С начала следующей недели в Катаре начинаются долгие праздничные выходные, связанные с окончанием месяца мусульманского поста Рамадана. Кроме того, в связи с наступлением жары после начала школьных каникул многие катарские семьи предпочитают покидать страну на все лето, отправляясь на отдых в различные страны Европы, Азии или в США. Катар занимает одно из первых мест в мире по уровню жизни населения.