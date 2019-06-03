МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, производитель лайнеров Sukhoi SuperJet 100) оценена в 44,8 миллиарда рублей, "Иркут" — в 56,8 миллиарда рублей, пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на источники в отрасли. Оценка проводилась с целью объединения гражданских активов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в единую компанию.

В конце апреля совет директоров ОАК принял решение присоединить ГСС и еще две дочерние компании — ООО "ОАК – Центр комплексирования" и АО "Новые гражданские технологии" — к ПАО "Корпорация "Иркут".

ГСС всегда была непубличной компанией, это первая оценка ее стоимости, отмечает издание. Разработанный компанией SSJ100 – первый гражданский самолет, созданный с нуля в России. "Иркут" принадлежит ОАК на 95,7% и торгуется на Московской бирже. Оценка в 56,8 миллиарда рублей — на 14% больше, чем "Иркут" стоил на закрытие торгов 27 мая.

"Оценку активов для объединения проводили независимые оценщики с учетом показателей и планов компаний", — сообщил газете представитель ОАК.

"Оценка ГСС проводилась не доходным методом. Компания владеет ценными активами: только в разработку SSJ100 было вложено порядка 150 миллиардов рублей, огромные средства затрачены на сборочное производство SSJ100 на заводе в Комсомольске-на-Амуре", – говорит другой собеседник издания, близкий к корпорации.

После создания единой гражданской авиастроительной компании ОАК планирует продать ее контрольный пакет госбанкам, а в будущем привлечь частных инвесторов. Это должно вывести гражданскую "дочку" из-под западных санкций, которые наложены на корпорацию. "Основные претенденты на вхождение в капитал – Сбербанк, ВТБ и ВЭБ. Переговоры с ними идут", – сказал газете человек, близкий к ОАК.

ВТБ эту тему не комментирует, ВЭБ не ответил на запрос издания. Представитель Сбербанка заявил, что банк не ведет таких переговоров. В ОАК считают, что в перспективе создаваемая компания может быть привлекательна для сторонних инвесторов, предпочитающих вкладывать, например, только в гражданские проекты, прокомментировал представитель ОАК.