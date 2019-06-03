МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Дело арестованного предпринимателя Майкла Калви находится под личным контролем президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, конечно", — сказал Песков в интервью Софико Шеварднадзе на телеканале RT, отвечая на вопрос, находится ли это дело под личным контролем Путина и следит ли он за ним.

"Его информируют, он получает об этом отчёты. Дело это громкое. Он понимает, что в связи с ним у иностранных инвесторов возникает множество вопросов. Но закон есть закон – его надо соблюдать", — отметил представитель Кремля.

Басманный суд Москвы в феврале арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена.

Впоследствии суд перевел под домашний арест Калви и бывшего главу банка "Восточный" Алексея Кордичева, остальные фигуранты дела остались в СИЗО: Дельпаль, директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.

По словам Пескова, Калви известен как благонадежный бизнесмен, в Кремле хотели бы видеть его среди участников Петербургского международного экономического форума.

"Не знаю, не знаю. Я ведь не отвечаю за выдачу такого разрешения. Нам, конечно, хотелось бы видеть его среди участников. Но я не считаю, что мы можем здесь как-то оценивать это дело… Мы не знаем, какой характер оно носит", — заявил Песков в интервью.

Ранее сообщалось, что Калви надеется принять участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и подал соответствующее прошение в Следственный комитет.

Песков, характеризуя дело Калви, отметил, что "это, конечно, очень досадная ситуация".

"Нам очень жаль. Нам, конечно же, хотелось бы увидеть Майкла среди участников форума. Он был довольно активным игроком на российском рынке в течение и даже больше пятнадцати лет. Мы все знаем его как благонадежного бизнесмена, приверженца российского рынка", — подчеркнул он.

По словам Пескова, в Кремле надеются, что Калви и Дельпаль окажутся на свободе, их дело расследуется в строгом соответствии с законом.

Песков сообщил, что на недавней встрече Путина с представителями деловых кругов Франции ее участники подняли вопрос о судьбе задержанных граждан.

"Президент Путин предоставил им все необходимые разъяснения. Не о сути самого дела, а о том, что процесс идёт при строгом соблюдении российского законодательства. Мы, конечно, надеемся, что в итоге эти господа окажутся на свободе. Но никакого волюнтаризма здесь нет. Есть российское законодательство, и его надлежит соблюдать", — заявил Песков.