МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Компания "Севергрупп" Алексея Мордашова увеличила долю в ритейлере "Лента" до 74,58% с 73,82%, говорится в сообщении "Ленты".

"Севергрупп" 30 апреля закрыла сделку по покупке акций "Ленты" у TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг) и Европейского банка реконструкции и развития (7,47%), получив 41,9% в компании. Сумма сделки составила 729 миллионов долларов.

После закрытия сделки "Севергрупп" объявила оферту миноритариям "Ленты" о покупке принадлежащих им бумаг ритейлера по 18 долларов за акцию (3,6 доллара за GDR). 16 мая компания продлила оферту на приобретение акций у миноритариев до 4 июня.

"Лента" основана в 1993 году в Санкт-Петербурге, это одна из крупнейших розничных сетей в России. На конец марта компания управляла 375 магазинами в России — 244 гипермаркетами и 131 супермаркетом.