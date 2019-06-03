МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. В правительство России в срок до 1 августа текущего года представят проект о создании инновационного научно-технологического центра "Долина Менделеева". Об этом в понедельник сообщается на сайте кабинета министров.

Это поручение дано по результатам совещания у заместителя председателя российского правительства Дмитрия Козака о развитии химической промышленности страны.

"Минпромторгу России и Минобрнауки России совместно с РХТУ им. Д. И. Менделеева подготовить и до 1 августа 2019 года представить в правительство РФ проект решения правительства РФ о создании инновационного научно-технологического центра "Долина Менделеева", — отмечается в сообщении кабмина.

Помимо этого, указанные ведомства должны подготовить согласованные предложения о механизмах государственной поддержки кооперации научно-технологических центров РФ и производителей промышленной продукции по разработке передовых технологий и производству на их основе конкурентоспособной высокотехнологичной продукции.