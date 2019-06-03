МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Rambler Group назначила на должность управляющего директора Rambler&Co Максима Тадевосяна, который будет курировать работу блоков, связанных с медиа, коммерцией и IT, сообщается в пресс-релизе Rambler Group.

"Rambler Group объявляет о назначении Максима Тадевосяна на должность управляющего директора Rambler&Co. В этой новой для Rambler Group должности Максим будет курировать работу блока "Медиа", в который входят такие ведущие российские интернет-издания, как Gazeta.ru, Lenta.ru, Afisha.ru, Championat.ru, Rambler.ru, Rambler.Касса, LiveJournal, блока "Коммерция", блока IT и сервиса "Рамблер.Касса". Максим войдет в состав правления Rambler Group и будет подчиняться CEO", — отмечается в пресс-релизе.

Группа компаний Rambler&Co была создана весной 2013 года в результате объединения активов подконтрольной холдингу "ПрофМедиа" Владимира Потанина компании "Афиша-Рамблер" и компании SUP Media Александра Мамута. Оба бизнесмена получили в проекте по 50%, а Мамут стал управляющим акционером и генеральным директором Rambler&Co, однако впоследствии эту должность покинул.

Rambler Group — кросс-медийный холдинг, созданный в 2018 году для осуществления полного цикла деятельности в области информационно-развлекательного контента и связанных с ним сервисов и услуг, включает в себя Rambler&Co, "Синема Парк", "Формулу Кино", издательскую группу "Азбука-Аттикус" и онлайн-кинотеатр Окко.