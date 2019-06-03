МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Меры авиационной безопасности в РФ в период летних каникул будут усилены, авиакомпаниям и аэропортам рекомендовано провести дополнительные мероприятия по обеспечению бесперебойной работы, сообщает Росавиация.

"Росавиация уведомила руководителей территориальных органов Росавиации и руководителей организаций гражданской авиации о необходимости принятия дополнительных мер, направленных на безопасное и бесперебойное обеспечение воздушных перевозок в период летних каникул, усиление мер авиационной безопасности и противопожарной охраны", — говорится в сообщении ведомства.

"С началом школьных летних каникул увеличивается число воздушных перевозок организованных групп детей и сопровождающих их лиц к местам проведения летнего отдыха, экскурсий, спортивных и других мероприятий, что требует повышенного внимания и личной ответственности от всех должностных лиц, задействованных в организации, подготовке и выполнении таких перевозок", — отметила Росавиация.

Руководителям территориальных органов Росавиации даны указания содействовать оперативному решению вопросов по предотвращению и устранению причин сбойных ситуаций при организации воздушных перевозок групп детей и сопровождающих их лиц.

"Аэропортам и авиакомпаниям рекомендовано провести дополнительные мероприятия по бесперебойному обеспечению работы в период летних каникул, в том числе в условиях резкого роста пассажиропотока. В местах массового пребывания людей в аэропортах следует организовать информационно-разъяснительную работу", — говорится в сообщении. "Авиакомпаниям в целях исключения срывов и задержек рейсов при выполнении пассажирских перевозок, включая чартерных, проводить ежедневный мониторинг технологического графика и оборота воздушных судов с обязательным резервированием воздушных судов", — отмечает ведомство

При возникновении задержек рейса из-за неблагоприятных метеоусловий, по техническим и другим причинам, изменения маршрута перевозки авиакомпании должны неукоснительно выполнять требования Федеральных авиационных правил в части предоставления пассажирам в зависимости от времени ожидания отправления рейса прохладительных напитков, горячего питания, размещения в гостинице, доставки транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно, а также хранения багажа.

"Провести необходимую профилактическую работу по исключению в деятельности всех должностных лиц, связанных с вопросами организации, обеспечения и выполнения полетов, принятия необоснованных решений и нарушений требований воздушного законодательства Российской Федерации", — добавило ведомство.