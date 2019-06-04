МОСКВА, 4 июня — ПРАЙМ. АФК "Система" начала проект по созданию биотехнологической R&D лаборатории полного цикла (от диагностики до разработки), специализирующейся на диагностике и лечении наиболее социально значимых болезней, инвестиции в 2019-2023 годах составят 4,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении АФК.

Лаборатория займется научными разработками в области персонализации медицинской помощи в онкологии, кардиологии, репродуктологии, психиатрии и тяжелых врожденных заболеваний. Планируется, что лаборатория будет базироваться в Сколково. Ее деятельность охватит 5 направлений — генетические исследования, производство диагностических наборов, клеточные фармпродукты, биобанк, производство биопрепаратов.

Проект будет реализован в два этапа. На первом (2019-2023 годы) будет осуществлен запуск лаборатории, которая сосредоточится на коммерческих услугах и разработке диагностических наборов и лекарственных препаратов. Общий размер инвестиций АФК "Система" в проект на первом этапе, включая расходы на оснащение лаборатории оборудованием, составит около 500 миллионов рублей до конца 2020 года. Ожидается, что финансирование лаборатории будет также осуществляться за счет средств соинвесторов. В АФК рассчитывают, что с 2021 года лаборатория будет работать за счет собственного денежного потока, в том числе формируемого за счет участия в госпрограммах.

В 2023 году начнется второй этап проекта — этап коммерциализации разработок и создание производства собственных лекарственных препаратов, инвестиции в проект могут составить около 4 миллиардов рублей, финансирование будет осуществляться за счет привлечения банковских займов и средств соинвесторов.

На первом этапе фокус будет сделан на быстро окупаемых продуктах. В 2020 году лаборатория начнет предоставлять такие услуги, как генетические исследования, услуги биобанка; начнется разработка и производство диагностических наборов. В 2025 году планируется запуск биофармацевтического производства лекарственных средств (как на базе имеющихся активов АФК "Система", так и на новых площадках) на основе генно-инженерных конструкций, активных клеточных фармпродуктов и ДНК вакцин.

Среднегодовые темпы роста сегментов рынка, в которых будет работать лаборатория, ожидаются на уровне 15-20%, при этом объем этих сегментов рынка к 2025 году вырастет более чем в 3,5 раза с 2018 года и превысит 180 миллиардов рублей. "В этом проекте мы видим большие возможности для синергии с нашими медицинскими и фармацевтическими активами. К проекту активно проявляют интерес инвесторы, с некоторыми из них переговоры находятся в продвинутой стадии", — сказал управляющий партнер АФК "Система" Артем Сиразутдинов.