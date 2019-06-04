МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Скорректированная чистая прибыль "Медси" (принадлежит АФК "Система") составила 211 миллионов рублей против убытка в 103 миллиона рублей за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении АФК

Выручка "Медси" в первом квартале выросла почти в 1,5 раза — до 5,19 миллиарда рублей с 3,511 миллиарда рублей.

Скорректированный показатель OIBDA возрос в 1,9 раза — до 883 миллионов рублей. Рентабельность по OIBDA выросла до 17% с 13,2%. Операционная прибыль составила 160 миллионов рублей против убытка в 16 миллионов рублей в первом квартале 2018 года.

В первом квартале "Медси" оказало 4,1 миллиона услуг против 3,3 миллиона годом ранее. Средний чек вырос до 2,3 тысячи рублей с 1,8 тысячи рублей — в основном, благодаря увеличению доли комплексных услуг в стационарном сегменте и сегменте диагностики, а также под влиянием повышения цен в соответствии с рыночными трендами.

Как поясняется в сообщении, увеличение выручки произошло за счет почти трехкратного роста объема стационарнои? помощи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), роста выручки сегмента добровольного медицинского страхования (ДМС) на 33,1% — до 2,1 миллиарда рублей и увеличения выручки от физических лиц на 23,1% — до 1,5 миллиарда рублей.

ГК "Медси" — федеральная частная сеть лечебно-профилактических учреждений. Сеть "Медси" включает 25 клиник в Москве и Московской области, 8 клиник в регионах, 3 крупных клинико-диагностических центра, 2 клинические больницы, 70 медпунктов на предприятиях, велнес-центры, 2 санатория и скорую медицинскую помощь.