МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. ГК "Дикси" перевела взаимодействие с поставщиками на блокчейн-платформу "Факторин", сообщили РИА Новости в компании.

"По результатам успешной реализации пилотного проекта ГК "Дикси" начала коммерческую эксплуатацию независимой блокчейн-платформы "Факторин" для автоматизации работы с факторинговыми компаниями и поставщиками. Это одно из первых в России масштабных внедрений технологий блокчейн в реальный бизнес. Результатом внедрения станет существенное сокращение сроков верификации в процессе факторинга, минимизация ручного труда и рисков", — сообщили в компании.

Поставщикам компании доступно финансирование от "ГПБ-факторинга", Первоуральскбанка, Альфа-банка, НФК и других участников рынка. Поставщики смогут общаться со всеми факторинговыми компаниями в режиме "одного окна" и получать финансирование в течение одного дня после поставки. Бизнес-системы участников автоматически обмениваются данными между собой, а информация о сделке доступна только ее участникам.

"В результате крупные покупатели смогут упростить процесс многоэтапных согласований с большим количеством факторинговых компаний и поставщиков, избежать обмена звонками, письмами и документами на бумаге. Для факторинговых компаний уходит в прошлое утомительная сверка реестров, в ходе которой специалисты выявляют ошибки, минимизируют риски мошенничества, верифицируют поставки. Поставщики смогут максимально сократить сроки подготовки документов под разные требования финансовых организаций", — отметили в компании.

"Техновизионеры часто восхищают публику рассказами о красивом будущем, но реальность такова, что топ-менеджмент любой компании ждет улучшения показателей операционной эффективности от внедрения технологий не через несколько лет, а как можно скорее. Решение платформы "Факторин" позволяет нам видеть эффект от использования здесь и сейчас. В дальнейшем мы планируем использовать возможности платформы и для других потребностей бизнеса", — рассказала финансовый директор ГК "Дикси" Юлия Жувага.

Блокчейн-платформа "Факторин" обеспечивает обмен данными и юридически значимыми документами между учетными системами участников, сохраняя безопасность и конфиденциальность. Платформа автоматизирует проверку и скоринг контрагентов, финансирование поставок, позволяет снизить затраты на обслуживание всех процессов и минимизирует риски, связанные с человеческими ошибками и мошенничеством.