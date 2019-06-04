МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Компания "Севергрупп" Алексея Мордашова по итогам действия оферты на покупку долей миноритарных акционеров "Ленты" получила 78,73% в ритейлере, говорится в сообщении "Севергрупп".

"До 13.00 (по лондонскому времени) 4 июня 2019 года "Севергрупп" получила действительные акцепты в рамках предложения в отношении ценных бумаг Lenta Ltd., которые совокупно с другими ценными бумагами Lenta Ltd., которыми владеет "Севергрупп" (включая ГДР на акции "Ленты", приобретенные у TPG и EBRD), в совокупности представляют примерно 78,73% прав голоса в "Ленте", — сказано в сообщении.

"Севергрупп" 30 апреля закрыла сделку по покупке акций "Ленты" у TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг) и Европейского банка реконструкции и развития (7,47%), получив 41,9% в компании. Сумма сделки составила 729 миллионов долларов.

После закрытия сделки "Севергрупп" объявила оферту миноритариям "Ленты" о покупке у них бумаг ритейлера по 18 долларов за акцию (3,6 доллара за GDR). В середине мая доля "Севергрупп" в "Ленте" превысила 50%, поэтому компания продлила срок оферты на приобретение акций до 4 июня.

В ходе оферты "Севергрупп" приобрела 36,8% ритейлера. Акционерный капитал "Ленты" разделен на 97,586 миллиона обыкновенных акций, одна глобальная депозитарная расписка (GDR) эквивалентна пяти акциям.

Стоимость акции в рамках оферты составила 18 долларов за штуку (3,6 доллара за GDR). Таким образом, "Севергрупп" могла потратить в рамках оферты на покупку обыкновенных акций и GDR миноритарных акционеров "Ленты" около 650 миллионов долларов.

"Лента" основана в 1993 году в Санкт-Петербурге, это одна из крупнейших розничных сетей в России. На конец марта компания управляла 375 магазинами в России — 244 гипермаркетами и 131 супермаркетом.