МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. Госкомпания "Дом.РФ" совместно с Центробанком и Министерством финансов РФ готовит программу по увеличению фондирования ипотеки для банков на первичном рынке, сообщил во вторник на совещании у президента РФ Владимира Путина генеральный директор "Дом.РФ" Александр Плутник.

По его словам, сегодня в стране 4,3 тысячи застройщиков возводят 14,5 тысячи многоквартирных домов. "В день на стадии строительства продается 1,7 тысячи квартир, из них 50% с помощью ипотеки", — отметил он.

Плутник подчеркнул, что ипотека остается основным инструментом для решения жилищного вопроса гражданами.

"Мы проводили исследование с ВЦИОМ, которое показало, что повышение гарантий и уверенности граждан в дострое увеличит спрос именно на первичном рынке жилья. Поэтому мы с министерством финансов и Центробанком готовим определенную программу по увеличению доступности фондирования для банков, чтобы хоть на какой-то процент ипотека становилась дешевле, именно на строящееся жилье", — сообщил глава "Дом.РФ", уточнив, что сейчас эти ставки в среднем составляют 10,3%.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию озвучил ряд заявлений, связанных с ипотекой. В частности, он поручил правительству и ЦБ постепенно двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9%, а затем и до 8% и ниже.