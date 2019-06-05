МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Общероссийское объединение пассажиров обратилось к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить работу московского аэропорта Шереметьево из-за проблем с выдачей багажа, следует из письма, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

В Шереметьево с пятницы наблюдались проблемы с выдачей багажа. Пресс-служба аэропорта сообщала, что ситуация с выдачей багажа стабилизируется к концу июня. Гендиректор авиагавани Михаил Василенко сообщил, что проблемы возникли из-за изменений в технологии процесса и неправильных расчетов.

"Уважаемый Юрий Яковлевич, от лица пассажирского сообщества просим Вас проверить работу международного аэропорта Шереметьево на предмет нарушения регламентов работ при работе с багажом, бездействии сотрудников терминала, что стало поводом для срыва планов пассажиров, а также на предмет халатности, что могло привести к провозу (или вывозу) на территорию страны запрещенных предметов и веществ, так как для проведения полного цикла погрузки и загрузки багажа на данный момент не хватает персонала", — говорится в письме.

"В случае подтверждения фактов нарушения работы аэропорта привлечь его руководство к ответственности, предусмотренный законодательством", — следует из письма.

Объединение отмечает, что среднее время ожидания багажа составляет от трех до шести часов, а "большинство пассажиров получают свои чемоданы в неисправном состоянии".