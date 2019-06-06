С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Крупнейший международный контейнерный морской перевозчик Maersk запускает в России платформу Tradelens на основе блокчейна, передаёт корреспондент РИА Новости с церемонии подписания соответствующих соглашений.

"В этой платформе будут задействованы все стороны, которые отвечают за документы, это и таможенные органы, банки, государственные органы… Меморандум, который мы подписали сегодня, даёт нам право контактировать с российскими банками и также подключать их к этой платформе. Мы хотим, чтобы все банки, участвующие в глобальной торговле, в идеале участвовали в ней", — прокомментировал CEO Maersk Сорен Скоу.

В 2018 году представители российского офиса датской судоходной компании сообщали РИА Новости, что совместная компания Maersk и IBM — Tradelens — в партнерстве с ФГУП "Морсвязьспутник" в 2019 году планирует запустить в России первую блокчейн-платформу для международных грузовых перевозок в режиме пилотного проекта на базе Большого порта Санкт-Петербург и Балтийской таможни.

В преддверии ПМЭФ Maersk и Росморречфлот подписали меморандум, позволяющий запустить Tradelens в России. Сегодня на платформе, насчитывающей более 100 участников, уже обрабатывается более 10 миллионов операций. Также Maersk подписал соглашения с участниками проекта — группой "Дело", Global Ports, компаниями "Модуль" и "Ультрамар".

В мае к платформе присоединились крупные международные контейнерные перевозчики CMA CGM и Mediterranean Shipping Company (MSC). Благодаря этому, отмечали представители Maersk, можно будет отследить половину от всех отправляемых морем контейнеров в мире, а в РФ доля попавших в систему контейнеров составит 2/3 от общего объёма.

Уточнялось, что Tradelens предназначена для формирования цифровых контрактов и, таким образом, предусматривает полный переход от бумажных документов на электронный документооборот. Платформа также дает возможность отслеживать информацию о грузе в режиме реального времени с момента начала перевозки, точно фиксирует изменения статуса и состояния груза.