МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ, Анна Киселева, Вероника Буклей. Фармацевтическая компания “Р-Фарм”, известная своими препаратами для терапии ВИЧ и онкологии, с каждым годом расширяет свое присутствие на российском рынке здравоохранения, запуская все новые и новые направления. О том, почему компания пробует себя в генетике, о планах “Р-Фарм” в медицине и в производстве медоборудования, а также о новом поколении предпринимателей и “Рятико” рассказал в интервью агентству "Прайм" председатель совета директоров компании Алексей Репик в ходе Петербургского международного экономического форума.

- На Восточном экономическом форуме вы говорили, что число акционеров "Р-Фарм" может вырасти в 2019 году. Обсуждаете ли с кем-то возможность продажи доли в “Р-Фарм” или останетесь при своих?

— Сейчас “Р-Фарм” диверсифицирует свой продуктовый портфель. Мы работаем над созданием комплексного решения, где основным фокусом, конечно, останутся лекарства и биотехнологические продукты. В этом или следующем году через M&A-сделки мы будем продолжать развивать эту компетенцию. Однако, мы также видим тренд на конвергенцию разных методов сохранения здоровья.

- Вы имеете в виду генетику?

— Да, это большой блок и мы с ним активно работаем — регистрируем в России оборудование для секвенирования генома американской компании Illumina. Сейчас появляется много научных исследований, стартапов, которые занимаются секвенированием, спектр применения технологии огромен.

- А секвенаторы Illumina уже вывели на рынок?

— Продукты этой компании уже давно были на рынке, но они используются только для научно-исследовательских целей. В России регистрация оборудования в качестве медицинского изделия завершится в этом году. Его можно будет применять в пренатальной диагностике, диагностике онкологических и редких заболеваний. То есть, если вам сейчас кто-то предлагает сделать секвенирование генома или оказать какую-то медицинскую консультацию, значит, вы столкнулись с компаниями, работающими в серой зоне. Только медицинский прибор и только медицинский набор реагентов может дать вам данные для медицинского заключения.

- Будете ли под генетические проекты создавать новую компанию или это будет дочка “Р-Фарм”?

— Что касается медицинских генетических исследований, мы работаем над созданием инструментов, которые позволят двигаться в этом направлении. Наряду с генетикой, мы занимаемся медицинской техникой. Планируем запустить центр компетенции по созданию тяжелой медицинской диагностической техники.

- Какие у вас дальнейшие в планы в сфере медоборудования и медицины?

— Мы находимся в продвинутой фазе переговоров с японскими компаниями для того, чтобы начать в России строительство большого предприятия по производству медицинского оборудования. Таким образом, у нас будет медицинское оборудование, генетика, оборудование для лечения, сами лекарства, биологические продукты и расходные материалы. И все это российского производства. То есть мы будем предоставлять комплексные решения для здравоохранения.

- Чем сейчас занимается недавно открытый вами торговый дом “Рятико”?

— "Рятико" создано для тех, кто не может договориться сам. Для тех, кто начинает поставки из России в Японию и наоборот. У нас работают два направления: экспортно-импортное и инвестиционное. Что касается экспорта-импорта, мы нацелены на максимальную поддержку российскими производителями несырьевой отрасли. Работаем с небольшими проектами. Да, есть Сахалин-1, Сахалин-2, Арктик СПГ — это очень важно. Однако этого недостаточно, нужно, чтобы вокруг таких крупнейших проектов выстраивался скелет из компаний для простого потребителя.

- Какие компании есть в вашем портфеле, из каких они сфер?

— Если мы говорим об экспорте, то это строительные материалы "Технониколь", колбасные изделия “Велком”, вина “Абрау-Дюрсо”, рыбные консервы “Доброфлот”, производитель напитков и пива “Дека”, который делает квас “Никола” и пиво “Жигулевское”. Всего в портфеле порядка 50 компаний. Кроме этого, мы все время ищем новые решения, которые позволят расширить наши отношения с Японией. Например, лично я сейчас думаю над тем, что нужен акселератор совместных российско-японских стартапов, потому что у нас обновляется поколение предпринимателей.