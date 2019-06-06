С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. АФК "Система" принципиально одобрила покупку двух фармацевтических активов у Marathon Group, сообщил журналистам основной владелец и председатель совета директоров АФК Владимир Евтушенков в кулуарах ПМЭФ-2019.

Ранее газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на источники, что АФК "Система" ведет переговоры о покупке фармацевтических активов у Marathon Group Александра Винокурова. Речь о покупке двух предприятий — курганского "Синтеза" и ставропольского "Биокома".

"Принципиально мы одобрили, что такая бы сделка была хороша, а детали не знаю", — сказал Евтушенков.

"Между принципиальным одобрением (сделки — ред.) и одобрением (финальным — ред.) всегда большой gap", — добавил он.

Ожидается, что соглашение о намерениях по этой сделке, но без конкретных параметров, может быть подписано на ПМЭФ-2019 в пятницу, сказал РИА Новости источник, близкий к одной из сторон сделки.