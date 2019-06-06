С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Российские авиакомпании в 2019 году получат минимум 15 самолётов Sukhoi Superjet 100, сообщил журналистам глава ОАК Юрий Слюсарь в кулуарах ПМЭФ.

"У нас по крайней мере действующие есть контракты с рядом региональных авиакомпаний, заканчиваем ряд поставок, соответственно у нас начинаются поставки по контракту с "Аэрофлотом" — десять машин. Минимум 15 авиамашин в этом году российские авиакомпании получат", — сказал Слюсарь.

Он также сообщил, что проект бизнес-чартеров на самолетах SSJ100 подходит к стадии реализации, планируется задействовать шесть самолетов.

"Ожидаем, да, планы есть, у нас прорабатывается концепт, более того, эта концепция уже консультантами разработана, сейчас она проходит обсуждение с участниками, и мы подходим к стадии её реализации. Идея живая, сохраняется перспективность", — сказал Слюсарь.

"Я думаю, что до конца года точно уже запустимся. До шести машин мы хотим в этой программе задействовать", — добавил он.



