С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. "Газпромбанк Лизинг" планирует поставить зарубежным операторам пассажирских морских линий российские суда на подводных крыльях, ведет переговоры по лизингу "Комет 120М", сообщил РИА Новости гендиректор лизинговой компании Максим Агаджанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В настоящее время "Газпромбанк Лизинг" ведет переговоры с зарубежными судовладельцами и отмечает серьезный интерес к приобретению российских судов на подводных крыльях для эксплуатации в Средиземном море, странах Юго-Восточной Азии, в регионах Центральной и Южной Америки. Процесс проработки первых сделок лизинга СПК "Комета 120М" с крупнейшими зарубежными операторами уже начат…. Есть намерения в отношении лизинга "Метеоров", "Валдаев" и "Циклонов", — рассказал РИА Новости Агаджанов.

"Газпромбанк Лизинг" намерен предложить международному рынку уникальный комплексный продукт "российское судно плюс российское финансирование" с конкурентными условиями лизинга, привлекательными для взыскательных зарубежных заказчиков, и таким образом внести весомый вклад в развитие российского экспорта в судостроении", — добавил он. Развитие экспорта высокотехнологичной продукции, в том числе продукции судостроения, является одной из приоритетных задач России, зафиксированной в майских указах президента РФ.

Агаджанов считает, что суда на подводных крыльях могут стать "визитной карточкой" российского судостроения. Потенциальный спрос на них на международном рынке может составить сотни единиц, денежном выражении речь идет о миллиардах долларов, утверждает собеседник агентства.

"Комета 120М" — морское пассажирское скоростное судно на подводных крыльях (СПК), предназначенное для перевозки до 120 пассажиров в салонах, оборудованных креслами авиационного типа. Морское сообщение в РФ с помощью быстроходного судна на подводных крыльях "Комета-120М" было открыто весной 2018 года.

"Газпромбанк Лизинг" — универсальная лизинговая компания. Развитие лизинга в сегменте "морские и речные суда" в 2019 году является одной из ключевых точек развития для "Газпромбанк Лизинг". В первом квартале компания уже реализовала сложную сделку в размере 16 миллиардов рублей по лизингу судов, что позволило достичь рекордных показателей по объёму нового бизнеса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.