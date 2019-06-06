МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. "Яндекc" приобрел билетную систему для организаторов мероприятий TicketSteam, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс.Афиши".

Исключительные права на TicketSteam перешли в "Яндекс.Медиасервисы", куда входит сервис "Яндекс.Афиша", гендиректор системы Павел Ильичев перешел в "Яндекс.Афишу" на должность руководителя проектов в билетное направление сервиса, уточняет пресс-служба.

"Мы видим большие перспективы для развития нашей новой билетной системы. Используя инфраструктуру и экспертизу в разработке "Яндекса" и опыт TicketSteam, мы планируем создать качественное и отказоустойчивое решение для различных сегментов рынка культурно-массовых мероприятий… Мы убеждены, что сможем помочь организаторам оптимизировать расходы на содержание билетных систем и помочь продавать больше билетов", — отметил замруководителя сервиса "Яндекс.Афиша" Илья Альтшулер.

В настоящее время сервис "Яндекс.Афиша" работает в 190 российских городах и продает билеты в театры, на концерты, фестивали, в кино и на спортивные события. С октября прошлого года сервис начал сотрудничать с организаторами мероприятий напрямую.

TicketSteam интегрирована в большое количество билетных операторов и систем. В сервис входит инструментарий для работы с агентами, система контроля билетов на входе и перечень отчетов. В прошлом году через TicketSteam было продано более 2,5 миллиона билетов на сумму свыше 3,5 миллиарда рублей.