МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) впервые представил рейтинг угонозащищенности автомобилей в России: первые строчки заняли Land Rover Range Rover, Toyota Camry и Volkswagen Tiguan, сообщил директор департамента развития имущественного страхования физлиц ВСС Андрей Знаменский, представляя итоги исследования.

По данным ВСС, страховые компании выплачивают 10-12 миллиардов рублей в год по риску "угон". Как отметил Знаменский, такой рейтинг мог бы стать дополнительным критерием для водителя при выборе автомобиля, стимулом для автопроизводителей, чтобы повышать защищенность машин, а также дополнительным необязательным фактором для страховщиков при оценке рисков по каско.

"Надо понимать, что нет, наверное, совершенно прямой корреляции между рейтингом и тарифом каско по угону, потому что есть дополнительные факторы…. Но главное — мы, как союз, ориентировались на интересы потребителей, на интересы производителей и общее снижение риска", — отметил Знаменский.

По заказу ВСС были проанализированы 10 марок автомобилей — они выбирались исходя из того, какие автомобили массово продаются в России, какие чаще страхуются по каско, и какая по ним существует статистика угонов. В итоге были выбраны пять классов машин и по две марки в каждой. В последующих исследованиях список машин планируется увеличивать. За основу был взят опыт британской компании Thatcham, которая составляет подобный рейтинг для местных страховщиков и потребителей.

Чем больше баллов, заработанных автомобилем при анализе, тем выше его защищенность от угона. Оценка эффективности штатной защиты машины от угона проходила в 4 этапа, отражающих ступени кражи: сначала изучалась защищенность от несанкционированного проникновения (250 баллов), затем — от запуска двигателя и движения (475), от изготовления дубликата ключа и смены номеров (225), плюс наличие мониторингового блока с возможностью подключения к нему блокировки двигателя (50).

Высшая возможная оценка после всех этапов проверки — 1000 баллов. Максимально к этому значению приблизился премиальный внедорожник Land Rover, заработав 740 баллов. На втором месте Toyota Camry (614 баллов), на третьем с небольшим отставанием — Volkswagen Tiguan (608). В "среднюю" по защищенности категорию авто, заработавших от 500 до 600 баллов, вошли Skoda Rapid, Kia Rio, Kia Optima, Toyota Land Cruiser 200 и Toyota RAV 4. Замыкают десятку Hyundai Creta (444) и Renault Duster (379).