С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. ВЭБ и Газпромбанк профинансируют создание единой национальной системы маркировки товаров на сумму до 24,2 миллиарда рублей, сообщает Газпромбанк по итогам подписания соответствующего соглашения на ПМЭФ.

"Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума Газпромбанк, ВЭБ.РФ и компания "Оператор-ЦРПТ" подписали соглашение по предварительным условиям финансирования проекта по созданию системы маркировки и прослеживаемости товаров", — говорится в сообщении.

Общий объем кредитования составит до 24,2 миллиарда рублей, из которых Газпромбанк предоставит до 15,5 миллиарда, а ВЭБ — до 8,7 миллиарда. Проект будет финансироваться через синдицированное кредитование по принципам фабрики проектного финансирования ВЭБа, говорится в релизе.

ЦРПТ — оператор единой национальной системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров "Честный знак", которая создается в России для снижения доли нелегальной продукции.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.